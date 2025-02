'Caída libre', la esperada colaboración de Leiva y Robe Iniesta ya está aquí

La esperada colaboración de Leiva y Robe ya está aquí. 'Caída Libre' llega como la coartada perfecta para los dos artistas de rock más personales y carismáticos del país estén juntos, al fin. Para ello han dado una vuelta sobre sus sombras mientras buscan "el modo de remontar el vuelo", el "pedacito nuevo" que le molaba al histórico cantante de Extremoduro, según relatan en la misma canción.

"Un besito. Chao", zanja Leiva al inicio del videoclip en el que manda un mensaje al guitarrista y compositor extremeño. Toda la pieza es una prueba de "la forma de trabajar, directa, orgánica y artesanal, de los dos emblemáticos cantantes y compositores fluyendo al unísono en un afortunado y épico encuentro intergeneracional", subrayan desde Sony, el sello del tema.

Al escuchar la íntima letra parece que los dos gigantes indican que cuando se anda perdido en el laberinto, el único minotauro al que hay que temer es uno mismo. Y es que tal y como entonan "hay un millón de muebles que mover" sin saber "detrás de cuál está lo que he perdido". Precisamente, este renglón es el retrato de una depresión con el que Leiva refleja la delicada circunstancia de uno de sus mejores amigos, tal y como aseguró en una publicación en redes sociales esta semana en la que adelantaba el lanzamiento del tema: "Sin duda había una canción detrás de esa imagen", dijó.

Eso sí, la pieza también evidencia el respeto y la admiración que Leiva siente desde siempre por Robe Iniesta, con un tema que se ha generado una cálida y cariñosa sintonía entre ambos que se refleja tanto en el trato personal como en el proceso de composición y grabación de 'Caída Libre'. Justo, para la última el exintegrante de Pereza se desplazó hasta el estudio habitual del mito extremeño en Almendralejo. Si bien la canción se terminó de grabar en Madrid, donde se mezcló, para finalmente masterizarse en Nashville.

Ha sido Leiva el encargado de anunciar el lanzamiento esta semana a través de las redes sociales. Se trata del último adelanto de 'Gigante' antes de su edición que está prevista en el mes de abril. Aunque todavía se desconoce la fecha exacta de salida, está claro que lo hará acompañado de diferentes y atractivos formatos en su edición física.

Esta colaboración hace regresar al primer plano al de Plasencia, después de que tuviera que suspender los últimos conciertos de 2024 de la gira 'Ni santos ni inocentes' por problemas de salud. Leiva ha asegurado que el extremeño "se ha implicado como nadie colaborando" en este proyecto. "Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", ha explicado el cantante madrileño después del anuncio del nuevo sencillo.

En este sentido, ha detallado que 'Caída libre' llegó a última hora con el disco cerrado y terminado, además "de un tirón esa misma tarde". "Escuché a Robe desde el principio en esos versos, no era algo que eligiera, simplemente sucedía. Semanas después, me animé a enviársela. Me llamó a los pocos días y me sugirió algunos ajustes que le envié de vuelta como un rayo", relató Leiva. Un aspecto que como se adelantaba en estas líneas está plasmado en la misma canción.

A pesar, de que en la canción Robe canta que "hasta las moscas" le "pasan de largo", lo cierto es que la suspensión de su gira dejó un hueco en el corazón de muchos de sus seguidores. Por tanto, y con permiso, hay que llevarle la contraria a este genio del rock español que en este tema se suma al exintegrante de Pereza, cuyas 'Princesas' sigue siendo el himno de toda una generación.