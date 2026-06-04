Joaquín Reyes se convierte en 'León XVI' y manda un mensaje a los políticos: "Santificar la fiesta se os da bien, pero lo de no robar no tanto"

En una nueva entrega de 'Zanguangos', Joaquín Reyes se convierte en el papa León XIV ultimando los detalles de su visita a España mientras disfruta de la gastronomía local y convierte el agua en cañitas.

Joaquín Reyes se convierte en una nueva entrega de 'Zanguangos' en el papa León XIV, que se encuentra preparando la misa del Corpus Christi en el centro de Madrid.

'Robert Francis Prevost' desmiente que escogiera el nombre de León XIV por "ser fan de los 13 anteriores" o porque le guste mucho 'El rey león'. En realidad, el motivo es que le encanta la ciudad de León y la cecina, que para él es "devoción".

A sus 70 años, se considera "un papá joven, un papito". También es de Chicago, como Harrison Ford, aunque afirma no dar "tanto el coñazo con lo del Santo Grial". Eso sí, lucha contra "los malos malísimos como Donald Trump", al que le manda un mensaje: "Donald Trump, relájate, que entre Venezuela, Groenlandia, Irán, Palestina... me lo tiene todo hecho un Cristo, pero Cristo en plan mal".

'León XIV' también dice ser "tan majo y progre que he pedido visitar Canarias para ver migrantes, no para ir a la playa como si fuera un guiri", aunque no descarta "un chapuzón si me da tiempo".

El 'pontífice' también consigue convertir el agua en cerveza, aunque considera que debe mejorar: "No es el milagro original, llevo poco haciéndolo". Para acompañar, pide una tapa de torreznos, pero pequeña, "que si no caigo en la gula y me sube el colesterol".

"Vosotros sí que sabéis comer como un obispo", afirma el 'papa', que confiesa que ha organizado su visita a España "por la comida".

'León XIV' cuenta cómo Francisco I le hizo obispo de Chiclayo, por lo que al tener también la nacionalidad peruana puede "hacer las misas en poncho".

También cuenta que "un pajarito", en concreto el Espíritu Santo, le contó que cuando Benedicto XVI fue a Valencia "había políticos que se pasaban el séptimo mandamiento por la Capilla Sixtina". "Lo de santificar la fiesta se os da muy bien, pero lo de no robar no tanto, eh, pájaros", señala. Por ello, asegura que en este viaje no quiere "nada en B. Aquí se declara todo, hasta el cepillo".

'León XIV' también recuerda el cónclave del que salió elegido papa, en el que "había muchísima incertidumbre". Asegura que tocaba "papa malo" tras Francisco, pero que llegó él, "un papa molón". De hecho, demuestra por qué no es una coincidencia que él y Bad Bunny estén en Madrid al mismo tiempo.

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