Javier Cámara desvela que se presentó al casting de 'El diablo viste de Prada' y el motivo por el que lo rechazó

Javier Cámara desvela en este vídeo que aunque a la jefa de casting de 'El diablo viste de Prada' le gustó su prueba, le pidió hablar más rápido, algo que el actor español aseguró que no iba a poder.

Javier Cámara ha confesado que se presentó para aparecer en 'El diablo viste de Prada'. "No lo hice con Meryl Streep, pero lo hice con la jefa de casting y le gustó mucho y me dijo que tenía que ir, pero me dijo una maravillosa frase", ha recordado el actor español, que ha desvelado que le pidieron que hiciera lo mismo, pero "un poco más rápido".

"Hablé con mi representante y le dije que más rápido no iba a poder", ha admitido Javier Cámara, que ha confesado, entre risas: "Claro, imagina que vea a Meryl y me dé un ictus".

Al ver el vídeo, Angie Cárdenas destaca que el actor español le recuerda a su compañero Andrés Guerra. "Es que tiene gestos", afirma, por su parte, Alfonso Arús.

