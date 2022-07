Ante la noticia de la "interrupción de la relación matrimonial" de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, El Intermedio salió a la calle para comprobar la reacción de los españoles ante este anuncio y preguntar a los españoles cuáles habían sido las peores excusas que les habían dado para cortar.

De este modo, una chica explicaba que, hace poco menos de un mes, su pareja le pidió "dejarlo un tiempo", le dijo que, durante ese periodo "yo te voy a ser fiel y te voy a respetar", aunque finalmente no fue así: "no me respondía a los mensajes, y al cuarto día me dijo que me dejaba porque se había acostado con una compañera de trabajo", cuenta mientras asegura que "se me quedó cara de infanta".

Por su parte, un chico recuerda que, para cortar con él, su pareja le dijo "que se iba a la Patagonia en una expedición". Estas y otras respuestas, en el vídeo sobre estas líneas donde también desvelan cuáles han sido las peores excusas a las que ellos y ellas han recurrido para romper y en el que también hay alguna disculpa.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.