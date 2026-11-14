El 'fact-checking' del debate de laSexta: de las afirmaciones sobre las pensiones a la vivienda

Los detalles El equipo de Newtral fue verificando en pleno directo las afirmaciones de los participantes en el debate y descubriendo falsedades o datos inexactos.

En un debate lleno de afirmaciones dudosas, Newtral trabajó en directo para verificar declaraciones de los candidatos. Las pensiones fueron un tema central, con Juan Bravo afirmando que los pensionistas nunca perdieron poder adquisitivo con el PP, a pesar de que las pensiones subieron por debajo del IPC en ocasiones y el PP votó en contra de su actualización en 2021. Figaredo también erró al decir que el Gobierno vació la caja de las pensiones, cuando en realidad tiene más fondos que en 2019. En cuanto a la vivienda, el representante de Vox culpó al Gobierno por un supuesto aumento masivo de inmigrantes, pero omitió las salidas, siendo el incremento real de dos millones. Finalmente, el PP mostró un aumento del 20% en la población de clase baja, pero el CIS aclaró que el cambio de variables en 2019 invalida la comparación.

Es un mal habitual en cualquier debate. Mentiras, medias verdades y datos inexactos que llenan la interlocución entre los candidatos que participan y que hizo al equipo de Newtral trabajar en pleno directo para verificar todo lo que decían.

Las pensiones fueron un protagonista indiscutible de este 'fact checking'. Como cuando Juan Bravo aseguró que los pensionistas "con el PP nunca han perdido poder adquisitivo". No obstante, los datos recuerdan que el PP subió las pensiones por debajo del IPC en varias ocasiones y tampoco votó siempre a favor de la actualización. Votaron en contra en 2021, algo que le recordó Carlos Cuerpo.

Tampoco dijo la verdad Figaredo con que el Gobierno había vaciado la caja de las pensiones. La caja de las pensiones está lejos de estar vacía. De hecho, tiene casi ocho veces más fondos de los que tuvo en su mínimo, en 2019.

La vivienda fue el otro gran foco de debate y de medias verdades. El representante de Vox achacó la falta de vivienda a que el Gobierno ha metido "a medio mundo en España": "Han decidido voluntariamente ir metiendo progresivamente a medio mundo en España. Como les digo, prácticamente 6 millones de inmigrantes en los últimos cinco años". Figaredo habla de llegadas, pero omite las salidas. El aumento de población ronda realmente los dos millones

Y en un debate en el que se apoyó en varias gráficas, el representante del PP destacó una subida radical en la cantidad de población que se considera de clase baja: un 20%. Una subida que tiene truco. Como aclaró a Newtral el propio CIS, en 2019 cambiaron las variables de la encuesta y la comparación no es válida.

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