Un "BTS Army más"
Isma Juárez se aprende y baila una coreografía de BTS: "Esto es como Nacho Cano con los teclados"
Isma Juárez aprende todo sobre el movimiento de fans de BTS en este vídeo donde asiste a una reunión para celebrar que el grupo vuelve a escena después de realizar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Después de unos años de ausencia en los que han estado haciendo el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, BTS vuelve a la escena musical. Muchos de sus seguidores se han reunido para celebrarlo y al evento también ha ido Isma Juárez para saber más de este movimiento fan.
Además de poder conversar con algunos de sus fans, tanto jóvenes como maduros, el reportero también ha podido presenciar como un grupo de ellos realizaba algunas de las coreografías de BTS.
Estos le aseguran que han tardado "una semana y media" en prepararse la coreografía, lo que alucina a Isma, que les comenta que BTS "tienen que estar fortísimos" ante la exigencia física de estos bailes.
El reportero también les pregunta si piensan que al volver del servicio militar bailarán menos, a lo que una chica se muestra convencida de que será así porque "ya están mayores" con 28 años.
"Yo entonces soy un premuerto para vosotros", reacciona Isma, que les pide que le enseñen parte de una coreografía de BTS. Puedes verle bailar 'Dynamite' y declararse "un BTS Army más" en el vídeo sobre estas líneas.
