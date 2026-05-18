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El gran 'pero' a la victoria de Shakira a Hacienda: el fraude millonario que reconoció y por el que casi acaba en la cárcel

Los detalles La cantante colombiana se libra de su deuda con Hacienda de 2011, pero ya reconoció para evitar el juicio que había cometido un delito de fraude fiscal entre los años 2012 y 2014. En su pacto con la Fiscalía debía asumir un fraude por 14 millones de euros.

ShakiraShakiraAgencia EFE
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Es posible que este lunes hayan visto en algún sitio que la cantante Shakira ha ganado su batalla con Hacienda. Es verdad, pero no es toda la verdad. La colombiana ha logrado que el fisco le devuelva 55 millones de euros, pues no han podido demostrar que Shakira tenía que haber tributado en España en el año 2011. Pero, el resto, sigue igual.

Porque hay que recordar que Shakira fue condenada por fraude fiscal en 2012, 2013 y 2014. En los tres años posteriores. Ella misma lo admitió y eso ni ha cambiado ni va a cambiar.

Pese a ello, Shakira ha celebrado este lunes su victoria millonaria contra el Ministerio de Hacienda. Un hecho que ha convertido en premonitoria una letra de sus canciones, cuando en 'Loba', dice: "Por fin encontró un remedio infalible. Que borre del todo la culpa".

Aunque la realidad es que esa victoria tiene un asterisco enorme. Porque una cosa es 2011 y otra muy distinta, lo que pasó después. Porque Shakira sí acabó reconociendo que había cometido un delito de fraude fiscal entre los años 2012 y 2014.

"¿Reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que se le han sido solicitadas?", se le preguntó a la cantante colombiana en el juicio y su respuesta fue: "Sí". Una sola afirmación con la que admitió que dejó de pagar impuestos en España. Pero también una confesión con la que evitó sentarse en el banquillo.

Llegó a un acuerdo con la Fiscalía que incluía reconocer un fraude por 14 millones de euros, una condena de tres años de cárcel por seis delitos y una multa de más de 7 millones de euros. Pagando una multa, Shakira evitó entrar en prisión, pero no puede eliminar la condena por fraude fiscal, que quedó firmada tras el acuerdo de conformidad.

Pese a todo, la cantante insiste en que Hacienda fue injusta con ella. Aunque judicialmente hay dos historias distintas: la de 2011, que todavía sigue peleándose en los tribunales, y la de 2012, 2013 y 2014, que Shakira ya reconoció ante un juez.

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