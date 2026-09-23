Wyoming, irónico sobre el veto de Trump a la CNN y la libertad de prensa: "Ahora, cada vez que hay rueda de prensa en la Casa Blanca tienen el día libre"

Wyoming se convierte en 'Forrest Trump', un votante medio de Trump, y analiza la presencia del presidente de EEUU en la ONU, así como su veto a tres medios, entre ellos la CNN, a los que quiere plantear competencia con su 'TrumpTV'.

Donald Trump está siendo el gran protagonista de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, para comprobar cómo lo está viviendo el votante republicano medio, El Intermedio lo analiza con un señor de Alabama llamado 'Forrest Trump'.

Wyoming se convierte en 'Forrest' y asegura que su presidente "dice siempre que la vida es como una caja de bombones: nunca sabes lo que te va a tocar. Bueno, salvo si vienen de México, que te toca pagar aranceles".

El 'votante trumpista' celebra que hoy Trump ha "ganado otra guerra", en esta ocasión con las escaleras mecánicas. En esta ocasión han funcionado correctamente, a diferencia del año pasado, cuando le dejaron tirado y provocaron que se enfadara tanto que acusó a la ONU de sabotaje. "Hoy la ONU se ha ahorrado un disgusto y sus guardaespaldas tener que subirlo a la sillita de la reina", ironiza Sandra.

Antes de llegar a la ONU, Trump la ha liado vetando a tres medios de comunicación, tres cadenas de televisión, entre ellas la CNN, que ya han demandado a Trump por impedirles el acceso a la Casa Blanca, ya que lo consideran un ataque directo a la Primera Enmienda. El resto de cadenas han reaccionado suspendiendo la cobertura a los actos del presidente.

"No entiendo por qué dicen que Trump está contra la libertad de prensa. Ahora, gracias a él, cada vez que hay rueda de prensa en la Casa Blanca tienen el día libre", comenta 'Forrest' Wyoming.

Trump, por su parte, subía a las redes sociales una foto del jardín de la Casa Blanca con tres bolsas de basura, cada una con el logo de los medios vetados. "No se veía una ofensa así a la prensa desde desde Vito Quiles", apunta Dani Mateo.

El presidente de Estados Unidos, por su parte, ha lanzado un canal de streaming en Youtube que ya emite todos los días en directo, con el que pretende combatir a los canales convencionales.

Lo ha llamado 'TrumpTV' y Miki Nadal desvela algunos de sus programas: "Está Trumpuseros, La isla de las Trumptaciones, Operación Trumpfo, Saber y Agarrar (del pussy), En tu Casa Blanca o en la mía, Crónicas Melanias, con T de Trump". Además, señala, "Zapeando también lo pone, le gusta verlo con Maduro".

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