Dani Mateo desvela el truco de Sánchez para defenderse de las críticas: "Un espejo para Feijóo y Abascal"

Dani Mateo destaca que Pedro Sánchez usa un espejo para defenderse de las críticas: "Y no es porque Feijóo y Abascal sean vampiros, aunque seguro que al líder de Vox le sienta igual de mal madrugar que la conde Drácula".

Dani Mateo analiza en el plató de El Intermedio "el truco de Sánchez para defenderse de las críticas por mucho marrón e imputación de mentor político que tenga encima". Se trata de un espejo, explica Dani Mateo, que reflexiona: "Y no es porque Feijóo y Abascal sean vampiros, aunque estoy convencido de que al líder de Vox le sienta igual de mal madrugar que la conde Drácula".

El periodista de El Intermedio enseña el mensaje que Sánchez dedicaba a Feijóo asegurando que "si quiere mirar a la corrupción" que se "mire al espejo". "Eso es, le recomienda un espejo", señala Dani Mateo, que también recuerda cómo el presidente del Gobierno le dijo a Abascal lo mismo: "Si quiere hablar de corrupción, mírese al espejo".

"Sí señor, un espejo apra Feijóo y también para Abascal", destaca Dani Mateo, que analiza el truco de Pedro Sánchez en este vídeo: "Sánchez ha sido poco original, como siga usando tanto lo del espejo la semana que viene, además de apuntes, tiene que llevar Cristasol".

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