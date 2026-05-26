'Luis de la Fuente' comparte su "Selección Española en B" con Koldo García en la portería o Alvise de extremo derecho

Raúl Pérez se transforma en el seleccionador de fútbol para hablar sobre el Mundial de Fútbol. Además, también ha compartido su particular selección de suplentes.

Quedan pocas semanas para que dé comienzo el Mundial de Fútbol, que este año se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente, el seleccionador español, ha presentado ya la lista de convocados. Para conocer un poco más cómo prepara esta importante cita deportiva, el 'seleccionador' visita el programa.

'De la Fuente' no se atreve a dar un pronóstico sobre qué suerte correrá la selección en el Mundial. "Estaré encantado de responderte en muy poco tiempo, concretamente, cuando acabe el Mundial", anuncia. "Mi filosofía es como los gremlins a partir de las 12 de la noche: mejor no mojarse", añade.

El Gran Wyoming responde que "siendo así, espero que no nos den un baño". El presentador también expone la polémica que ha generado que no haya convocado a ningún jugador del Real Madrid. "Te voy a ser muy sincero, no me fijo en esas cosas, todos los jugadores pertenecen al mismo equipo: la Selección Española", responde el 'seleccionador'. 'De la Fuente' cuenta que son como una gran familia y que, incluso, tienen un cuñado: "Marcos Llorente".

El 'seleccionador' anuncia que ha preparado también una selección alternativa 'en B'. En la portería está Koldo García, "tiene experiencia como portero en discotecas, creo que lo hará bien", afirma. En la defensa están Alberto González Amador y José Luis Rodríguez Zapatero. El primero porque da "muy buenos pelotazos" y el segundo porque "bloquea balones igual que el juez le bloquea las cuentas".

"Santos Cerdán va a jugar de volante por su experiencia conduciendo el famoso Peugeot de Sánchez", añade, "y en el medio del campo no tengo claro si estará Luis Bárcenas". Alvise Pérez se sitúa como extremo derecho, mientras que como falso nueve "el comisionista Víctor de Aldama" y Luis Rubiales como media punta, "porque siempre le gusta jugar en el piquito del área".

José Luis Ábalos va a jugar en la línea de ataque, mientras que Juan Carlos de Borbón es el segundo delantero y, por último, Miguel Ángel Muñoz, cerrará el tridente. Wyoming señala que falta un jugador, pero, como aclara, 'de la Fuente', este es M. Rajoy, pero nunca consiguen encontrarlo.

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