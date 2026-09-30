El primo de Maricarmen, "muy preocupado" por su "deterioro progresivo": "De momento no puede volver a su casa"

El primo de Maricarmen, Vicente Losada, ha hablado con laSexta sobre el estado de salud de esta anciana de 87 que ha supuesto un revulsivo para que la calle proteste por la crisis de la vivienda. Desvela que por ahora no puede volver a su casa.

Maricarmen, la anciana de 87 años cuyo desahucio movilizó a decenas de miles de personas en Madrid, continúa ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Su primo Vicente Losada ha desvelado a laSexta cómo se encuentra después de haber vivido días de muchos sobresaltos.

"Está en un proceso de deterioro progresivo", ha señalado añadiendo que tanto él como su esposa están "muy preocupados". Maricarmen está siendo sometida a "nuevas pruebas" y el regreso a la que fue su casa durante más de siete décadas no está previsto aún. "De momento no puede volver a su casa. Hay que esperar los resultados", explica Vicente.

Y es que, según detalla, Maricarmen está en manos de los doctores, que ahora tendrán que "evaluar un tratamiento" y es posible que "lo tenga que seguir en el hospital".

La incertidumbre de tantos años y las emociones de las últimas semanas han pasado factura a esta mujer de 87 años del barrio de El Retiro. LaSexta, que la ha acompañado contando su historia a lo largo de estos últimos años, ha sido testigo del deterioro de Maricarmen, que estaba en silla de ruedas y con una discapacidad del 50% cuando fue desahuciada el miércoles pasado.

La última gran emoción la vivió Maricarmen ya en el hospital este miércoles, cuando su primo le comunicó que Urbagestión, la empresa propietaria de su piso, aceptaba un acuerdo para que pudiera regresar. Un acuerdo tardío que el primo de Maricarmen describe que ella recibió con "alegría" y "emoción". "No tendríamos que haber llegado a este punto, porque nosotros cuando tuvimos contacto (con la empresa) ya le hicimos una propuesta como la que se ha llegado en estos últimos días", ha denunciado preguntándose "¿por qué hemos tenido que esperar siete años?".

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