Una mujer confiesa a Isma Juárez que es más fan de BTS que su hija: "Estoy haciendo ejercicio solamente para el concierto"

Isma Juárez visita una concentración de fans de BTS para celebrar el regreso del grupo de k-pop después de haber realizado el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

Allí ha conocido a varios miembros del llamado 'BTS Army' que le explican que lo que les diferencia de otros movimientos fan es que "estamos muy organizados". De hecho, incluso uno de ellos le explica que se ha aprendido varias palabras en coreano, como "hola", "te quiero", "quieres morir" o "hijo de perra".

Dos chicas le explican que en el mundo del k-pop la presión sobre los y las cantantes es total, hasta el punto de que prácticamente tienen prohibido tener pareja. "La gente en Corea no asume mucho que los artistas tienen su vida", señala una de ellas.

Otra joven incluso cuenta que basó un trabajo de filosofía para la universidad en BTS. En él pretendía analizar por qué el fenómeno de esta banda era diferente al de otros grupos de k-pop. Uno de sus profesores, indica, le dijo que "me dejara de tonterías". Otro, sin embargo, se lo aceptó y "me dieron una matrícula de honor".

El reportero también habla con Mari Carmen, una mujer que descubrió a BTS por su hija y ahora admite que es más fan que ella. Es más, asegura que será de las personas que saldrán corriendo para llegar a la primera fila en sus conciertos en España. "Estoy haciendo ejercicio solamente para estar en forma el día del concierto", afirma.

Además asegura que tiene el outfit "ya preparado" para los dos días del concierto. El primero irá con camisetas de baloncesto y el segundo con una camisa del traje tradicional coreano.

