Cristina Gallego, sobre el escándalo en Alicante: "¿Por qué las llaman VPO cuando quieren decir VPP, viviendas de propiedad pepera?"

La primera barbaridad es de Jorge Buxadé, que propone que se creen prisiones incómodas para los presos inmigrantes. "El eurodiputado de Vox afirma que las cárceles están llenas de presos extranjeros y plantea una batería de medidas para acabar con esta situación", indica Sandra.

Así, propone desde penas más altas, prisiones incómodas, juicios mega rápidos o deportaciones masivas. "¿Deportaciones masivas?", pregunta Cristina, "de eso sabe mucho Vox, solo hay que ver lo vacío que se les está quedando el partido".

La siguiente 'barbaridad' tiene que ver con el escándalo de las viviendas de Protección Oficial de Alicante. "El Consell ha alertado al juzgado de que hay residentes en las VPO de Les Nous, que no son los adjudicatarios", señala Sabatés. Esta situación podría deberse a que se están llevando a cabo alquileres no autorizados.

Además, también se ha sabido que en las últimas horas dos propietarios han renunciado a su piso para evitar problemas legales. "En total, ya serían cuatro", añade Sandra. "Cuatro mudanzas en la misma semana, se va a bloquear el montacargas", indica Cristina, "bueno, viendo a quién le dieron los pisos, el montacargos".

Sabatés indica que no se sabe muy bien si el Partido Popular de Alicante tiene más pisos o más suerte, ya que la mujer del actual alcalde consiguió un piso de Protección oficial en 2006, cuando ya estaba casada con él. "La pregunta es evidente: ¿por qué en Alicante las llaman VPO a las viviendas de Protección Oficial cuando quieren decir VPP, viviendas de propiedad pepera?", plantea Gallego.

La última barbaridad es la del CEO de OpenAI, la empresa fundadora de ChatGPT, que defiende que educar a un ser humano es más costoso que a una IA para justificar el uso abusivo de recursos naturales necesarios para hacer funcionar esta tecnología.

"Parece una estupidez lo que ha dicho y seguramente lo sea, pero también es cierto que aunque ChatGPT chupa millones de litros de agua, pues no te da la turra pidiéndote un bocadillo nocilla", señala Sandra.

"Además, un joven de 20 años con resaca puede beber aproximadamente eso y encima no sabe responder cual es el nombre del primer presidente de Estados Unidos y el suyo propio tampoco", añade Cristina.

