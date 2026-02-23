Guillermo Fesser desvela qué formula ha encontrado Trump para imponer de nuevo aranceles

El corresponsal indica que con los aranceles EEUU ha ingresado 175 mil millones de dólares y tiene claro que, además de que Trump no va a aceptar la sentencia del Supremo, tampoco va a devolver el dinero ingresado.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido que los aranceles de Donald Trump son ilegales. "¿Va a devolver el dinero?", pregunta el Gran Wyoming a Guillermo Fesser. El corresponsal señala que los seis jueces del Tribunal Supremo le han dicho a Trump "que la imposición de aranceles, siguiendo la ley que él ha adoptado, la Ley de Emergencia Nacional, es ilegal".

"La realidad es que mañana martes, la Agencia de Aduanas y Fronteras va a tener que dejar de imponer estos aranceles a cualquier producto que entre en los EEUU", explica el periodista. Con estos aranceles, como apunta Fesser, se han ingresado 175 mil millones de dólares. "Supone un revés enorme para la política de Trump", indica. A pesar de ello, tiene claro que el presidente estadounidense no va a aceptar la sentencia ni va a devolver lo ingresado.

Fesser indica que Trump "ha redoblado su apuesta y el martes lo veremos en el discurso del estado de la Nación". Los jueces que han tumbado sus aranceles han señalado que el presidente puede encontrar otras fórmulas para imponer aranceles "y Trump ha encontrado la primera". El corresponsal señala que se ha amparado en la ley del 74 para imponer una tarifa plana a todo el mundo del 10% y después subirla al 15%, que es el máximo que le autoriza la ley.

"Esto crea enormes incertidumbres porque no es borrón y cuenta nueva", indica Fesser, "la devolución, como digo, va a ser prácticamente imposible". El corresponsal indica que el Tribunal Supremo "se lava las manos y le pasa la pelota al Tribunal de Comercio y a los Juzgados Federales". "En segundo lugar, no tiene fondos, porque estos aranceles se supone que iban a tapar el agujero creado por los recortes inmensos de impuestos a millonarios que ha hecho la Big Beautiful Bill", añade. Eso significa que ya se han gastado.

"En tercer lugar, Trump lleva presumiendo de que está rastrillando con estos aranceles dinero a espuertas de los países extranjeros que le han tomado el pelo hasta ahora a EEUU", afirma Fesser, "y que está haciendo ricos a los estadounidenses, cuando en realidad las empresas han pasado este arancel a los consumidores y la subida de precios nos está asfixiando a todos".

El periodista indica que estos nuevos aranceles del 15%, según la ley, solo se puede mantener durante 100 días. Después, debería ser prorrogado por el Congreso. Y este tiene elecciones el próximo noviembre y, como señala, "no parece que esté con ganas de prorrogar ningún arancel, sobre todo cuando sabemos, por las encuestas, que son completamente impopulares".

Fesser indica que los países que quedan "peor parados" tras estos nuevos aranceles son aquellos que firmaron acuerdos por encima del 15%. "Países como Vietnam que tuvieron una bajada de pantalones horrible donde ahora Trump está construyendo a cambio campos de golf para su familia", cuenta. También pone como ejemplo a Japón, que para lograr bajar sus aranceles del 27% al 15% se comprometió a invertir 500 mil millones en EEUU.

"¿Van a cumplir esas inversiones?", se pregunta Fesser. "El negociador de todos estos aranceles, Jamieson Greer, ha dicho que se van a mantener todos los acuerdos que se han firmado con otros países", señala el corresponsal, "pero, claro, estos acuerdos son favorables para EEUU". "¿Qué van a decir los otros países?", plantea. El periodista indica que las demás naciones tienen todavía que ratificar esos acuerdos, "con lo cual se crea una incertidumbre inmensa con el tema de los aranceles", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.