Tesh Sidi denuncia que las redes son responsables del "99,9%" del odio y no lo frenan "porque generan dinero"

Andrea Ropero ha charlado con Tesh Sidi, diputada por Sumar en el Congreso, sobre los mensajes de odio y amenazas de muerte que recibe en redes sociales. Sidi explica que ha llegado a recibir más de 2.000 de este tipo, los cuales ya han sido denunciados ante la Policía Nacional, pero que todavía no se han borrado.

Ante esta situación, la diputada ha anunciado que en los próximos días mantendrá reuniones con representantes de diferentes plataformas para manifestar su descontento sobre cómo gestionan estas situaciones.

De esta forma quiere hacerles llegar que si una diputada puede recibir un mensaje diciendo: "Te vamos a descuartizar y enviar en una caja de pino a Marruecos", "que no le va a pasar a cualquier ciudadana", lamenta.

Sidi señala que las plataformas "tienen el 99,9%" de la responsabilidad de los mensajes que aparecen en ellas. "Tú amenazas de muerte a alguien y la policía se planta en tu casa. Pero, en el espacio digital, la policía necesita que Instagram, que TikTok coopere y no lo hacen", denuncia.

La diputada advierte que a las plataformas no les interesa frenar estas situaciones ni establecer un límite de edad para usarlas, porque "el odio genera dinero" al igual que "la desinformación".

