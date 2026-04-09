Cristina Pardo, al ver a Marina Valdés traer croissants como Aldama con la prensa: "Afortunadamente solo le hemos copiado eso"

Durante la tercera jornada del juicio por el 'caso mascarillas', Víctor de Aldama aparecía en el juzgado con una caja repleta de croissants y palmeritas para la prensa. Marina Valdés le 'replica' en este vídeo de Más Vale Tarde.

Hoy tenía lugar la tercera sesión del juicio por el 'caso mascarillas' y la mañana empezaba con sorpresa entre la prensa cuando uno de los acusados, Víctor de Aldama, aparecía con croissants, palmeritas y otros dulces para los periodistas.

"No pagará impuestos o no hablará con la prensa, pero ha tenido un detalle", afirma Iñaki López mientras da paso a Marina Valdés, que aparece en plató con parte de la confitería con la que el empresario agasajó a los medios.

"No te esperabas tú que fuera yo quien te trajera merienda esta tarde", comenta al presentador la periodista, que muestra a cámara los dulces con los que se ha "copiado" de Aldama.

"Afortunadamente solo nos hemos copiado de eso de Aldama", reacciona con humor Cristina Pardo, que 'recrimina' a Marina que, una vez la cámara ha dejado de apuntarle "ha cogido la caja como Margarita Seisdedos".

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