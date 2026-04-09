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Aldama invita a desayunar

Cristina Pardo, al ver a Marina Valdés traer croissants como Aldama con la prensa: "Afortunadamente solo le hemos copiado eso"

Durante la tercera jornada del juicio por el 'caso mascarillas', Víctor de Aldama aparecía en el juzgado con una caja repleta de croissants y palmeritas para la prensa. Marina Valdés le 'replica' en este vídeo de Más Vale Tarde.

Durante la tercera jornada del juicio por el 'caso mascarillas', Víctor de Aldama aparecía en el juzgado con una caja repleta de croissants y palmeritas para la prensa. Marina Valdés le 'replica' en este vídeo de Más Vale Tarde.

Hoy tenía lugar la tercera sesión del juicio por el 'caso mascarillas' y la mañana empezaba con sorpresa entre la prensa cuando uno de los acusados, Víctor de Aldama, aparecía con croissants, palmeritas y otros dulces para los periodistas.

"No pagará impuestos o no hablará con la prensa, pero ha tenido un detalle", afirma Iñaki López mientras da paso a Marina Valdés, que aparece en plató con parte de la confitería con la que el empresario agasajó a los medios.

"No te esperabas tú que fuera yo quien te trajera merienda esta tarde", comenta al presentador la periodista, que muestra a cámara los dulces con los que se ha "copiado" de Aldama.

"Afortunadamente solo nos hemos copiado de eso de Aldama", reacciona con humor Cristina Pardo, que 'recrimina' a Marina que, una vez la cámara ha dejado de apuntarle "ha cogido la caja como Margarita Seisdedos".

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