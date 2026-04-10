Dani Mateo, sobre la trama de relojes que implica a varios futbolistas: "A lo mejor Carvajal también chupa banquillo en los tribunales"

Dani Mateo y Wyoming analizan la trama de relojes de lujo de contrabando que implica a varios futbolistas, además de las publicaciones de Llorente sobre la crema solar o las denuncias contra Rodri por volar su dron en su vecindario.

Wyoming y Dani Mateo se van hasta un estadio de fútbol para analizar el "ultimo escándalo del fútbol español" que involucra a Carvajal, David Silva y Santi Cazorla.

Los tres futbolistas están imputados por haber comprado en Andorra relojes de lujo de contrabando a una empresa que no declaraba impuestos. "Y luego llegan tarde al entrenamiento", comenta Wyoming.

El juez acredita la venta de unos 38 relojes por valor de 1,3 millones de euros a jugadores de élite que evitaban así pagar el IVA de estos relojes. "Regateando sí eran buenos", señala Dani, que apunta que Carvajal se compró uno por 65.000 euros. "Además de en el Bernabéu, a lo mejor también va a tener que chupar banquillo en los tribunales", ironiza el colaborador.

Por otro lado, comentan la polémica publicación de Marcos Llorente en sus redes sociales, donde aparecía disfrazado de bote de crema solar para denunciar lo malo que es protegerse del sol, mientras los dermatólogos le han dicho que "lo que está haciendo sí que es una tontería de factor 50".

También comentan la casa del lateral del Atlético de Madrid, donde predomina la iluminación roja. "Ábalos ve esto desde la carretera y mete el freno para tomarse su fantita ahí", afirma Wyoming.

Por otro lado, los vecinos de Rodri han denunciado al Balón de Oro por hacer volar su dron muy cerca de sus viviendas. Según una tiktoker, el jugador del Manchester City podría estar espiándoles con el dron. "Tiene guasa. Los ingleses denunciando cosas que salen volando de un balcón", ironiza Dani.

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