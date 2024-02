Dani Mateo se hace eco de las declaraciones del concejal de Vox en Valencia, José Gosálbez, en las que negaba el cambio climático. "Menos mal que está él para poner sentido común", afirma irónico el colaborador. Como cuenta Mateo, "se fue a una conferencia sobre el cambio climático, rodeado de expertos, a demostrar que en Vox, cuando hablan de este tema, les pasa lo mismo que al horóscopo, que, digan lo que digan, todo son chorradas sin mucha base científica".

En su intervención, Gosálbez indicaba que "el problema de un humedal como la Albufera no es el cambio climático" o que el discurso de la "burbuja climática" no había servido más que de "señuelo ideológico y un derroche de dinero público". E, incluso, afirma que el cambio climático es "una hipótesis no demostrada que han dado por buena sin examen".

Wyoming, tras escuchar las palabras del concejal, afirma, irónico, que "es un invento de los 'ecolohippies', a ver, ¿dónde está el cambio climático que yo lo vea?". "Qué más da si este año en Valencia se han alcanzado 31 grados en invierno, mejor para todos, ahora tiran medio kilo de arroz crudo al mar y en un momento tienes una paella marinera".

Dani responde que da un poco de "canguelo" que el responsable político de la Albufera de Valencia, "una zona que vive una sequía histórica, niegue el cambio climático y niegue que el hombre pueda hacer algo por paliarlo". Y añade: " si el cree que lo que hay es una religión climática, ya sabemos que lo que le puede esperar a la Albufera es una extremaunción".