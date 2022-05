Dani Mateo analiza en el plató de El Intermedio el "grupo de fieles incondicionales que siempre sigue a Isabel Díaz Ayuso". Por ejemplo, durante el acto que ha celebrado la presidenta madrileña en Jerez, un grupo de 'Ayusers' ha impedido al periodista de laSexta Paco Mesa hacer sus preguntas.

En un tenso momento que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, Mesa intentaba preguntar mientras los presentes le molestaban e, incluso, Ayuso evitaba responderle en varias ocasiones. "La verdad es que serán muy fans de la libertad, pero la libertad de expresión no la tienen muy trabajada", afirma rotundo Dani Mateo, que destaca que no sabe por qué tienen tanta manía a laSexta si ninguna otra cadena "le hace tanto caso a Ayuso". Además, el periodista califica de "aficionados" a estos 'Ayusers' y es que señala que "para placar periodistas no hay nadie como Miguel Ángel Rodríguez".