Ayuso ha hecho acto de presencia en la precampaña de las elecciones andaluzas y, durante su participación en el acto electoral celebrado en Jerez, donde se ha echado en falta la presencia de Juanma Moreno, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido ningún complejo en tender la mano a Vox, un discurso que nada tiene que ver con el que solemos escuchar al candidato del Partido Popular.

"Voz y PP tienen mucho que hacer y mirar para adelante sin preocuparnos de otra cosa que sacar al Sanchismo de las instituciones", comentaba Ayuso durante el acto. Unas palabras a las que ha querido contestar El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio: "En Andalucía no gobierna el Sanchismo, como mucho lo hace el Bonillismo", explica, y aprovecha la ocasión para recordarle que los populares gobiernan en esa comunidad autónoma desde 2018. "Es normal que no lo sepa", la justifica, es que "no conoce muy bien España. Sevilla no es solo una parada de metro de Madrid", informa a la presidenta de la Comunidad.