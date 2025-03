Dani Mateo analiza la última 'estrategia' de Zelenski para acabar con la guerra: "Es la misma que tengo yo para heredar esto"

Dani Mateo afirma que Volodímir Zelenski ha depositado todas sus esperanzas de acabar con la guerra en "el ciclo de la vida". El mandatario ucraniano fue entrevistado por una televisión francesa y "demostró que su mejor baza es un ataque lento, o mejor todavía, al corazón de Putin", indica Mateo.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Zelenski afirma que Putin teme perder poder "y eso depende de la estabilidad de la sociedad pero también de su edad". "Morirá pronto, eso es un hecho", añade, "para entonces, todo habrá terminado".

"Que le huele la espalda a caoba", afirma Dani. "No me digas que no es la mejor estrategia que has visto", añade Mateo, "es la misma que tengo yo para heredar esto". El colaborador no sabe cómo puede saber Zelenski esa información, pero cree que "él lo fía todo a eso de 'si deseas algo con mucha fuerza, el universo conspira para que suceda'". "Era eso o pedir un deseo a una estrella fugaz", concluye, "y mejor no porque estando en Ucrania igual es un misil tierra-aire".