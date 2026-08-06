Esperanza Aguirre, sobre los insultos racistas a Delcy Rodríguez: "Me gustaría más condenar los pitidos al himno nacional"

Andrea Ropero acudía al desayuno informativo organizado debido a la visita de María Corina Machado a nuestro país. En el acto se daban cita algunos destacados políticos del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo o José Luis Martínez-Almeida.

El Intermedio recupera el reportaje que Andrea Ropero hizo a la salida de un desayuno informativo que formaba parte de la visita que María Corina Machado hizo a España. La reportera se encontraba con Esperanza Aguirre, que acudía al evento.

"Quería preguntarle si este es un acto a favor de Venezuela o en contra de Pedro Sánchez", planteaba Ropero. "Es un acto a favor de la libertad en Venezuela". respondía, "teniendo en cuenta que Pedro Sánchez está reunido con los comunistas del mundo entero...".

Ropero también hacía referencia a los ataques racistas contra Delcy Rodríguez en Madrid durante un acto del Partido Popular. "¿Porque la llamó mona?", preguntaba Aguirre, "todo ataque racista, por supuesto que lo condeno, pero me gustaría más condenar los pitidos al himno nacional".

La reportera planteaba la misma cuestión a Alberto Núñez Feijóo. El líder popular respondía que tampoco estaba a favor de insultar a nadie. "Lo que sí es evidente es que hay personas que insultan y después les molesta ser insultadas", añadía. "¿Cree que Sánchez tiene más capacidad de intervenir en Venezuela que Trump?", planteaba Ropero. "Buena broma", respondía el popular.

José Luis Martínez Almeida, por su parte, exponía que el acto del PP, en el que se insultó a Rodríguez, "fue un acto extraordinario en favor de la libertad". "A partir de ahí, si algún descerebrado dice un grito racista, por supuesto, todos se condenan", añadía, "no cabe confundir con unos pocos que clamaban por la libertad, los derechos humanos y la democracia".

Almeida, además, era tajante señalando a Sánchez y Zapatero como culpables de que Delcy Rodríguez sea presidenta de Venezuela. "Si Zapatero y Pedro Sánchez hubieran tenido lo que hubieran tenido que hacer en su momento con el liderazgo que les corresponde a España en Iberoamérica, a lo mejor Delcy Rodríguez ya no sería presidenta", explicaba.

"¿Este gobierno no ha hecho nada en favor de Venezuela?", planteaba Ropero, "Se lo digo por todos los venezolanos que están en España, que ha permitido que llegaran, la liberación de presos políticos...". "Piense que fuera un político del Partido Popular el que hubiera jugado el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y que por unas migajas dijeran que está justificado lo que ha hecho con Venezuela", respondía el alcalde de Madrid.

"Liberar a unos cuantos presos políticos, en mi opinión, son migajas al lado de la represión brutal y la violencia que ha ejercido el régimen chavista sobre Venezuela y los venezolanos", concluía.