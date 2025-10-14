Dani Mateo analiza el plan migratorio de Núñez Feijóo: "Menudo 'cacao maravillao' se ha montado"

El líder popular ha presentado un plan que, según afirma, está entre "el modelo fracasado de Pedro Sánchez y las propuestas radicales de Vox". Feijóo defiende que hay que "poner orden donde hay desorden".

Alberto Núñez Feijóo ha presentado en Barcelona su nuevo plan migratorio, unas medidas que implementaría si llega a convertirse en presidente del Gobierno y que, según él, serían una tercera vía entre el plan de Pedro Sánchez y las propuestas radicales de Vox. Dani Mateo, por su parte, no duda en bautizar el plan migratorio de Feijóo como 'Cacao maravillao' "por lo que ha liado al intentar explicarlo".

El líder popular expone que "hablar de inmigración es hablar de personas". "Lo tenemos, los inmigrantes son personas y alguien tenía que decirlo porque nos habíamos quedado en lo de que un vaso era un vaso, y un plato era un plato", ironiza Dani. El debate, como expone el colaborador, "es un debate complejo".

Feijóo en su discurso expone que el debate "no es tan simple como sí o no la inmigración". "No es tan simple, está lleno de matices", apunta Mateo, "está tan lleno de cosas que hay que ordenarlo". Feijóo explica que su modelo "consiste en poner orden allí donde hay desorden".

"Se trata, pues, de poner orden donde hay desorden, porque si pone desorden donde ya hay desorden...te queda un desorden al cuadrado", reflexiona Mateo. Feijóo también indica cuándo se debe poner orden: "Se trata de poner orden de una vez".

"Quizá, más que a Feijóo, necesitamos a Marie Kondo", comenta Dani. El líder popular indica que para hacer todo esto es necesario "propiciar una inmigración ordenada, legal y humana". "Lo que excluye a los robots", añade Dani.

Dani decide hacer su particular resumen del plan migratorio de Feijóo: "Pasa por ordenar de una vez lo que está desordenado, centrándonos en que son humanos". "Al final va a tener razón en una cosa: el debate no es tan simple", concluye Dani, "aquí solo hay una cosa simple, la cabeza de el que le escribe los discursos".

