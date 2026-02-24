Dani Mateo analiza la 'noticia del día': "Un Iglesias quiere cargarse a Yolanda Díaz y no es Pablo"

El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno ya que le ha señalado como abusador sexual.

Una de las noticias del día es la demanda que ha interpuesto Julio Iglesias a la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz. "2026 no afloja nada", señala, irónico, Dani Mateo.

El colaborador expone que el cantante denuncia que Díaz le ha señalado como abusador sexual. "Basándose en vete tú a saber...", añade Dani. "No sé si entendéis lo tocho que es esto", afirma Mateo.

"Un Iglesias quiere cargarse a Yolanda Díaz y no es Pablo", señala. El colaborador indica que "en lo que nos recuperábamos del shock, ella le ha respondido afirmando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras".

Mateo señala que no sabemos cómo acabará la cosa, pero, "menuda ironía". "Con las entrevistas que se dice hacía este hombre de trabajo sea él quien denuncie a la ministra de Trabajo y no al revés", concluye.

