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La jueza que investiga el accidente de Urda exige con urgencia medios para retirar los vagones y acelerar la búsqueda de restos

Los detalles La magistrada pide a la empresa de grúas contratada por Adif Renfe que disponga de los operarios que sean necesarios para que se pueda relevar a las personas que han estado trabajando hasta el momento en la zona.

Grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario de Urda
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La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), que investiga el accidente de Urda, ha dictado una providencia por la que requiere de forma urgente medios para retirar los vagones de los trenes y acelerar la búsqueda de posibles restos que podían todavía hallarse en lugar del siniestro.

En concreto, según ha podido saber laSexta, pide a la empresa de grúas contratada por Adif Renfe que disponga de los operarios que sean necesarios, estableciendo los turnos que sean precisos, para que se pueda relevar a las personas que han estado trabajando hasta el momento en la zona del accidente ferroviario de Urda.

El requerimiento judicial, que fue acordado y notificado este sábado, tenía como objetivo continuar de manera ininterrumpida con las labores de retirada de los vagones en la zona del accidente durante la pasada noche, del 31 de octubre al 1 de noviembre, algo que no ha podido ser posible por la falta de operarios suficientes de la empresa de grúas. Así, se han reanudado los trabajos durante la mañana de este domingo.

La decisión de la jueza instructora obedece a la "urgente necesidad" de localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar donde se encuentran los trenes siniestrados, cuya zona continúa inspeccionándose en las labores de búsqueda, todo ello con el "último objetivo de hacer entrega con la mayor rapidez a los familiares de las personas fallecidas".

Al margen de esta decisión, la jueza instructora ha dictado un auto por el que se acuerda la prohibición de obtención, divulgación o publicación de información o imágenes relativas a las víctimas del siniestro ferroviario o sus familias, con la finalidad de preservar la intimidad, integridad y dignidad de las mismas y evitar situaciones de revictimización. Todo ello, a su vez, sin perjuicio de la difusión de los datos que sean necesarios a los efectos de identificación de las víctimas.

Por el momento, el procedimiento judicial continúa bajo secreto de sumario.

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