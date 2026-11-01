Los acampados en Sol se mudan tras 36 días de protesta: "Hay que ir preparando la huelga"

El contexto No todos dejan la histórica plaza, algunos no se irán porque no tienen otro lugar en el que vivir, aunque muchos ya ven en la histórica protesta un objetivo cumplido. Ahora, la movilización busca trasladarse a otro escenario: los barrios.

Después de 36 días, la acampada en la Puerta del Sol empieza a desaparecer, dejando atrás una protesta que transformó el corazón de Madrid. Los manifestantes recogen sus pertenencias y desmontan las tiendas que fueron su hogar y escenario de reivindicaciones. La mudanza es complicada, ya que deben desenganchar las lonas que los protegían del clima. La protesta se convirtió en una pequeña ciudad que cubrió gran parte de la plaza. Ahora, buscan dejar el lugar como lo encontraron. Mientras algunos creen que su objetivo está cumplido, otros permanecen. La salida coincide con la preparación de una huelga general.

La acampada de la Puerta del Sol comienza a desaparecer después de 36 días convertida en el epicentro de una protesta que ha transformado por completo el corazón de Madrid. Los manifestantes han comenzado a recoger sus pertenencias y desmontar las tiendas de campaña que durante más de un mes han sido su pequeño hogar y el escenario de sus reivindicaciones.

La mudanza no está siendo sencilla y es que durante las últimas horas, los acampados han tenido que desenganchar las cuerdas que mantenían sujetas a las farolas las grandes lonas con las que se protegían de las inclemencias meteorológicas. Han soportado jornadas de lluvias intensas, pero también han tenido que organizarse para achicar el agua y mantener en las mejores condiciones posibles el espacio en el que convivían.

Lo que comenzó como una protesta terminó convirtiéndose en una pequeña ciudad en pleno centro de la capital. Las tiendas, las lonas y los distintos espacios habilitados para la convivencia llegaron a cubrir buena parte de la plaza, que ahora empieza a recuperar poco a poco su aspecto habitual.

Los manifestantes también están recogiendo y limpiando las zonas que van quedando vacías, con la intención de dejar Sol en las mismas condiciones en las que la encontraron. Una despedida que para muchos supone el final de una etapa después de más de un mes compartiendo espacio, reivindicaciones y dificultades.

Pero no todos se marchan por el mismo motivo ni todos consideran que la protesta haya terminado. Algunos de los participantes creen que el objetivo que se habían marcado ya está cumplido y han decidido abandonar la plaza. "Hay que ir haciendo la desescalada porque hay que ir preparando la huelga del 11 de noviembre", dice una de las que ya se van.

Otros, sin embargo, todavía permanecerán en la histórica plaza. "Hay personas aquí que no se pueden ir porque no tiene otra opción", dice otro de los acampados.

Su salida llega después de que sus organizadores anunciaran que abandonaban la protesta para centrar sus esfuerzos en preparar una huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Por tanto, aunque Sol empieza a recuperar su imagen habitual, la movilización busca trasladarse ahora a otro escenario: los barrios.

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