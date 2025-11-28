Alfonso Pérez Medina, ante la estrategia de Koldo y Ábalos de negar todo en los Tribunales: "En esta causa hay un material probatorio que es abrumador"

El periodista y jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, explica en este vídeo la estrategia de la negación de José Luis Ábalos y Koldo García, en prisión provisional desde este jueves, 27 de noviembre.

José Luis Ábalos y Koldo García, en prisión provisional desde este jueves, han hablado largo y tendido en diferentes medios de comunicación, asegurando que son inocentes y que no han hecho nada, sin embargo, en los Tribunales dan la callada por respuesta y se acogen a su derecho a no declarar.

Para el periodista Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, esto resulta cuanto menos "paradójico": "En los Tribunales siguen con esa estrategia de la negación, negando absolutamente todas las evidencias. Les hemos escuchado hablar de mordidas o cómo Santos Cerdán le decía a Koldo que de eso no 'hay que hablar' (...) En esta causa hay un material probatorio que es absolutamente abrumador".

Pero ellos, explica el periodista, siguen en la estrategia de decir que las grabaciones son manipuladas; sin embargo, "esta estrategia de la negación lo que les ha llevado, en esta primera causa judicial por las mascarillas del Ministerio de Transportes, es a peticiones de penas de 24 y 19 años de cárcel (para Ábalos y Koldo respectivamente)", concluye Pérez Medina. En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

