Para Dani Mateo, las fotos del rey Juan Carlos y Bárbara Rey que ha publicado una revista holandesa "es historia de España": "Lo pones en un marco y lo puedes colgar al lado de Las Meninas", asegura en el vídeo sobre estas líneas.

El colaborador de El Intermedio analiza algunas de las imágenes, como la que 'bautiza' como "El beso": "Barbara Rey le está haciendo el mataleón", bromea Dani mientras asegura que "son dos enamorados que se escondían de todo el mundo, menos del CNI". "Le está metiendo la lengua al rey y no sabe si le está besando o pegando un sello", apunta Wyoming.

Sin embargo, la favorita de Dani Mateo es esa en la que se ve al rey emérito preparando una paella junto a la artista: "No puede ofender ni a los valencianos más puristas, porque no hay chorizo en la paella, en todo caso junto a ella", afirma el colaborador, convencido de que "esto en unos años entrará en los libros de historia, ya me imagino a los chavales en selectividad".