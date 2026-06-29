Feijóo se acerca a Junts y pide "pasar página" del 'procés' sin "olvidar lo que ha sufrido el pueblo de Cataluña"

¿Qué ha dicho? El líder del Partido Popular, tras la votación junto con Junts en el Congreso para instar a Pedro Sánchez a una cuestión de confianza, ha señalado que "el cambio no se puede hacer contra Cataluña".

Alberto Núñez Feijóo ha mostrado disposición a acercar posturas con Junts tras la reciente votación en el Congreso, donde ambas formaciones instaron a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza debido a casos de corrupción. Durante el XVI Congreso del PP de Cataluña, celebrado en Barcelona, Feijóo destacó la importancia de reforzar el PP catalán para lograr un cambio en el Gobierno, enfatizando que este cambio no puede hacerse sin Cataluña. Tras mejorar los resultados electorales del PPC, Feijóo busca que Cataluña sea clave para desalojar a Sánchez de la Moncloa, pidiendo "pasar página" sin olvidar el pasado del 'procés'.

Alberto Núñez Feijóo acerca posturas con Junts. La votación durante la pasada semana en el Congreso de los Diputados en la que ambas formaciones se unieron para instar a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno ha llevado al líder 'popular' a tener la mano a Cataluña pidiendo "pasar página" por lo sucedido durante el 'procés'

Así lo ha aseverado en la clausura del XVI Congreso del PP de Cataluña celebrado en Barcelona durante este fin de semana, en el que Alejandro Fernández ha sido reelegido como presidente de los populares catalanes, Feijóo ha recordado que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de Junts y Vox, esa moción del PP instando a Sánchez a la moción de confianza.

Durante su intervención, Feijóo ha insistido en la necesidad de reforzar el PP de Cataluña para ayudar a garantizar el "cambio" en el Gobierno. Un cambio que "no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña", ha remarcado Feijóo, que ha asegurado que no tratará "nunca a los catalanes como moneda de cambio" ni confundirá sus problemas reales con "problemas ficticios".

Tras haber tocado fondo con los tres escaños conseguidos por el PPC en el Parlament en 2021 y haber remontado hasta los 15 diputados en las elecciones catalanas de 2024, Feijóo espera ahora que "Cataluña sea la llave que saque a Pedro Sánchez de la Moncloa".

Ante esta situación, ha pedido "pasar página" sin "olvidar lo que hemos vivido, ni lo que ha sufrido el pueblo de Cataluña, ni la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetir", en referencia a lo ocurrido durante el 'procés'.