Cuando Gabriel Rufián confesó a Thais Villas haber soñado "eróticamente" con Marc Giró: "Y muy bien"

En este temporada de El Intermedio, Thais Villas acudió al Congreso de los Diputados para hablar con los políticos sobre sus sueños. Y Gabriel Rufián no dejó indiferente a la reportera con su confesión.

Thais Villas acudió esta temporada de El Intermedio a la Carrera de San Jerónimo para preguntar a los diputados por sus sueños picantes. Elma Saiz confesó a la reportera que había soñado con famosos como Álex González o Hugo Silva tras ver sus películas. "Son los efectos secundarios", aseguró la política mientras que otro ministro, esta vez, Ernest Urtasun, aseguró que no tenía este tipo de sueños pero que debían "ser buenos para la salud".

"Claro que sí, así te despiertas más contento", le contestó Thais Villas, que también entrevistó a Gabriel Rufián. El político catalán confesó haber tenido sueños "eróticos" con Brad Pitt. Aunque, sin duda, la máxima sorpresa llegó cuando dijo otro nombre: Marc Giró. "Eso se lo puedo decir... y muy bien", confesó Rufián a una alucinada Thais Villas. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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