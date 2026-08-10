Marc Giró anuncia el regreso de Cara al Show, entre plátanos, papayas y un 'chulazo' sin camiseta: "Con tanta fibra, se van a cagar"

Marc Giró regresa a laSexta con una nueva temporada de 'Cara al Show' y lo anuncia rodeado de fruta, mucho desparpajo y una promesa que deja claro que vienen curvas: "Se van a cagar".

Dicen que hay que comer, como mínimo, tres piezas de fruta al día. Y, a juzgar por la maestría con la que maneja los plátanos, las sandías y las papayas el encargado de anunciar el regreso de Marc Giró a laSexta, parece que en esta casa se han tomado la recomendación muy en serio.

El presentador regresará próximamente a laSexta con una nueva temporada de 'Cara al Show' y el anuncio no podía ser más fiel a su estilo: fruta, desparpajo y un sentido del humor que, como la propia pieza, va madurando hasta llegar al inevitable remate.

"No sé por qué dicen que a mí no me gusta la fruta", bromea el presentador mientras se come una cereza de forma sugerente, y el 'chulazo' sin camiseta continúa preparando en segundo plano una auténtica macedonia.

Plátanos, sandías, papayas... y alguna que otra pieza más completan este particular festín frutal con el que laSexta anuncia una temporada que promete venir cargadita.

El presentador tampoco desaprovecha la ocasión para dejar caer que lo que está por llegar no va a ser precisamente ligero. Más bien todo lo contrario. "Con tanta fibra, se van a cagar".

Próximamente, en laSexta, nueva temporada de 'Cara al Show' con Marc Giró.

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