Cristina Gallego repasa en el plató de El Intermedio las últimas declaraciones de Pablo Casado, "el hombre que lucha contra los objetivos del Gobierno de cara a 2050". "Siempre he pensado que los políticos no tenemos que intervenir en la vida de los demás", ha afirmado el líder del PP, que ha destacado que, como político, no puede decir que "la gente debe comprar menos ropa, que las hamburguesas deben de ser más grandes o las tallas de ropa van a ser lo que sea".

"Bravo, libertad, libertad", ironiza Cristina Gallego: "¿Quién se ha creído Pedro Sánchez qué debo de comer?, ¿qué tenemos un gobierno o una abuela?". "Menos mal que la derecha de nuestro país ha estado siempre ahí para luchar por las libertades de todos, como hizo votando en contra del divorcio en 1991", ironiza Gallego, que afirma que muchos dirán que eso "es intervenir en la vida de los españoles que se querían divorciar". Pero no es la única muestra de que "la derecha jamás interviene en la vida de la gente, solo lucha por su libertad, como cuando el PP votó en contra del aborto o el matrimonio igualitario". Puedes ver el análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.