La divertida imitación de Cristina Gallego a Ayuso: "Si me hubiera presentado a Eurovisión hubiera sacado mayoría absoluta"

El Intermedio presenta a su particular Isabel Díaz Ayuso, interpretada por Cristina Gallego, para contar sus grandes aportaciones en la lucha contra la pandemia del coronavirus. "Buenos días, Madrid, otra maravilloso mañana en la capital del reino donde huele a libertad", destaca y reafirma su idea del pasaporte COVID. "¿Sánchez anuncia que va a poner en marcha un pasaporte COVID?, ¡pero si eso se me ocurrió a mí hace un año!, nadie puede copiar impunemente a Isabel Díaz Ayuso, la libertadora de madrileños, ¡la caña de España!".

"Tengo que vengarme del presidente del Gobierno, se va a enterar le voy a poner un tuit", afirma 'Ayuso', que resalta lo mucho que se adelantó al pensarlo sin ni siquiera existir las vacunas: "Siempre voy por delante del Gobierno". "Sánchez me copia tanto que no me extraña que cambiase la Moncloa por un apartamento de Kike Sarasola", insiste. Puedes ver el momento completo en el vídeo de esta noticia.

