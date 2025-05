Cristina Gallego 'llora' al descubrir los engaños de Frank Cuesta: "Esto son lágrimas de capibara compungida"

Cristina Gallego no puede evitar 'llorar' debido a las últimas noticias sobre Frank Cuesta. "Se me ha caído un ídolo", afirma, 'muy afectada'. "El tío sabía de animales, lucía las crocs con elegancia y toda la gente de bien estaba a su lado, era el Félix Rodríguez de la Fuente de la fachoesfera", comenta Gallego.

La colaboradora cuenta que han sido publicados varios audios comprometedores entre ellos "conversaciones con la mayor traficante de animales de Tailandia". Además, también se ha filtrado una grabación en la que se puede escuchar a Cuesta amenazando con envenenar a unos perros que, supuestamente, habrían atacado a sus suricatas.

"Espero que la Patrulla Canina ya esté sobre el caso", añade Gallego. Cristina admite que, inicialmente, quiso creer que era una manipulación de la IA pero, después, fue el mismo Frank Cuesta el que colgó un vídeo en el que admitía haber mentido durante muchos años.

En las imágenes, Cuesta admite que ha sido "un personaje" algo que se le habría ido de las manos "por un grave problema de mitomanía y ego". Frank admite también no ser ni veterinario ni herpetólogo y, además, niega tener cáncer. "Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados. Por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario", añade.

Gallego expone que todo el mundo se pregunta por qué ha confesado ahora. "¿Lo ha destapado todo Greenpeace o quizá Ace Ventura?", reflexiona Gallego. La colaboradora indica que parece que todo lo destapó un hombre conocido como Chi, "un antiguo amigo y colaborador de Frank Cuesta".

Cuesta afirma que Chi "quiere chantajearle hasta el punto de mandarle un guion para dictarle lo que tenía que confesar". En otro vídeo, Frank expone que se arriesga a que "saquen todo" y "le jodan la vida". "Me da igual, he puesto un vídeo de un guion que se me mandó y que si yo hacía ese vídeo se paraba todo este acoso", añade en las imágenes.

"Me tienes la cabeza loca", afirma Gallego al escuchar estas palabras. "No sé, Frank, todo apunta a que tienes más pájaros en la cabeza que Ayuso cuando fue a visitarte", añade. Cristina considera "sorprendentes" las filtraciones pero no las excusas. Cuesta indica que todo "está sacado de contexto en mensajes". "No sé si los WhatsApps estaban sacados de contexto pero las suricatas estaban sacadas del mercado negro", concluye, "ya estás tardando en cambiarte el nombre por Frau de la Jungla".