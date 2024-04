Cristina Gallego descubre todos los 'trucos' de Pedro Sánchez en un "espectáculo de ilusionismo que os demostrará que nada es imposible". "'El Gran Perrini', un mago de la política capaz de hacer cosas inimaginables, como hacer madrugar a Felipe VI un lunes", comenta la colaboradora de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas.

Su primer 'gran truco' llegó en 2016, cuando le dijo a Rajoy que no se abstendría para dejarlo gobernar con aquello de "no es no": "Más que 'El Gran Perrini', era el emperrao", ironiza Cristina, que a continuación muestra el "número de escapismo" de Sánchez que bautiza como "El comité de la muerte" en "el que sus compañeros de partido le clavaron puñales, le serraron en trozo y no le quedó más remedio que dimitir como secretario general del PSOE". Finalmente, "apareció en un Peugeot 407 vivito y coleando".

Otro de sus 'grandes trucos' ocurrió en 2018, cuando tras una moción de censura "metió al entonces presidente Mariano Rajoy en su chistera y lo convirtió en un bolso". Un año después, "hizo levitar a Pablo Iglesias hasta el puesto de vicepresidente y creó el primer Gobierno de coalición de nuestro país", a pesar de asegurar semanas antes que "no dormiría por la noche".

Además, Gallego señala que 'El Gran Perrini' "superó con éxito una pandemia, la explosión de un volcán, el inicio de una guerra en Ucrania, la consiguiente crisis económica y las miradas picaronas de Úrsula Von der Leyen cada vez que se reunían". Otro número de escapismo llegó el año pasado, cuando "atado de pies y manos y con el agua hasta el cuello después de las elecciones autonómicas", adelantó elecciones y "salió triunfal consiguiendo los apoyos para gobernar".

Su 'truco final' es la 'Reflexión sfumatta', donde demostró ser "un genio del ilusionismo". En él, explica Gallego, "se esfumó durante cinco días, y cuando Feijóo ya estaba descorchando el cava, 'El Gran Perrini' reapareció en los medios en medio de los vítores de sus seguidores, los likes de Twitter y, sobre todo, los de Tezanos".