El 'corte' de un hombre a Isma Juárez cuando le cuenta que es de El Intermedio: "Y yo soy de mi casa, venga, hasta luego"

El reportero se ha propuesto ver el final del programa en la casa de alguna familia, por ese motivo ha salido a la calle para llamar a pisos aleatorios y preguntar si están viendo El Intermedio.

Isma Juárez ha salido a la calle para encontrar a alguna familia que esté viendo El Intermedio. "Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que la gente vea El Intermedio", afirma. Primero llama a un piso aleatorio y les pregunta si están viendo el programa.

Un hombre contesta y le dice que no lo está viendo, y que, de hecho, no están viendo nada. "Vamos a ver Twitch", explica, "en esta casa no tenemos ni antena". Juárez quiere saber si no han pensado darle una oportunidad a El Intermedio. "Lo veía cuando era un chaval con mis padres, hace 15 años", explica.

Juárez prueba en otro domicilio y, de nuevo, no tiene suerte, ya que la mujer que contesta le dice que está viendo 'El Hormiguero'. La señora confiesa que no ve el programa porque no le gusta el Gran Wyoming. "Hay personas que no te agradan y una de ellas es él", se explica. Isma le cuenta que él trabaja para el programa y que espera que él le caiga mejor. "De momento sí", responde ella.

El reportero encuentra a un vecino que va a entrar a su casa. Isma le explica que está buscando personas que vean El Intermedio. "Pues claro que lo vemos", responde él, "todo el mundo lo ve".

Isma llama a otra casa y el hombre que responde a su llamada le informa que él no ve el programa y que, además, nunca lo ha visto. "¿Y si le convenzo yo para que lo vea? Soy de El Intermedio", le dice Juárez. "Y yo soy de mi casa, venga, hasta luego", responde este vecino, y corta la comunicación.

De repente, Isma escucha un sonido que proviene de uno de los pisos. Carlos le cuenta que es de la novena planta y que él sí que está viendo el programa. Para demostrarlo, le cuenta que están en anuncios. Juárez le pregunta si puede subir al piso a ver los últimos minutos del programa con ellos, pero este responde que su compañera está en pijama "y dice que le da mucha vergüenza".

Juárez llama a otro piso y también están viendo el programa. Isma le pregunta que está pasando y él le explica que están haciendo una entrevista. El reportero le pide subir a su casa y este le dice que imposible ya que tiene el piso muy desordenado. A pesar de ello, se asoman a la ventana y le enseñan el portátil donde se puede ver que están viendo el programa.

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