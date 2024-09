La humorista Cristina Gallego se vuelve a convertir en 'Cri-Cri' para ayudar, otra vez, a Pedro Sánchez. "Cada minuto que paso sin verle, para mí, es una tortura", afirma mirando una foto del presidente del Gobierno. "Como sabéis, últimamente, Pedro está muy preocupado con esto de aprobar unos nuevos presupuestos y como yo me desvivo por él, he querido darle un empujoncito a las cuentas públicas con mi toque personal", anuncia.

La influencer muestra el vídeo que ha 'publicado' en redes sociales sobre cómo ha elaborado unos presupuestos "que gusten a todo el mundo y que se puedan aprobar". "Me he pasado la noche entera redactando unas cuentas públicas y a las ocho de la mañana ya tenía repartidos los 485.986 millones de euros", indica 'Cri-Cri'.

'Cri-Cri' expone que necesita una mayoría parlamentaria para que estos se aprueben, algo que sabe que "a Pedro le quita el sueño", ha comprado "una escopeta Remington 870 calibre 12 y coger el primer vuelo a Hungría para cazar una docena de gansos". Con sus plumas hará una almohada "tan suave y mullidita que mejorará la calidad del sueño de Pedro".

En su visita, además, también ha pedido a Viktor Orbán que convenza a Santiago Abascal de dar una oportunidad a los presupuestos de Pedro. "Le he tenido que regalar la escopeta", desvela. "Como alguna vez le escuché a Pedro decir que los independentistas le estaban pidiendo un riñón, he pedido cita con el nefrólogo para que me extirparan los míos", explica, "luego me los he llevado a casa, los he troceado bien y he enviado los trocitos a Junts y Esquerra Republicana".

"Sin duda las parte más complicada es conseguir que estos presupuestos no se le atragante al PP", afirma, "por eso he cogido su ejemplar y lo he metido en la batidora con dos kilos de melocotones, media sandía y cuatro peras. Porque ya sabéis que a ellos les gusta mucho la fruta".

'Cri-Cri' añade que a Pedro le han gustado mucho los presupuestos y que estaba muy contento por haber conseguido los apoyos para aprobarlos. "Yo también estaba muy contenta porque solamente necesito su sonrisa. Bueno, eso y que alguien me done dos riñones", concluye.