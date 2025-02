El consejo de Wyoming para que Ayuso escuche a las familias de los muertos en las residencias: "Montar un musical como Nacho Cano"

En las últimas horas, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras poner en duda los testimonios de los familiares de las víctimas de la pandemia que participaron en el programa de Jordi Évole.

Ante la controversia generada, Rodríguez ha tratado de restarle importancia a sus declaraciones: "Me equivoqué, lo he reconocido y no le doy más importancia a este asunto", comentó ante los medios de comunicación.

Unas disculpas que Wyoming no ha dejado pasar sin su característico tono irónico: "Hacen buenas las disculpas del rey emérito. Él, por lo menos, dijo: 'Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir'".

Sin embargo, la polémica no termina ahí. La Comunidad de Madrid sigue firme en su postura de no reunirse con los familiares de las víctimas, argumentando que llevan años insultando a Isabel Díaz Ayuso.

"A estas alturas, no debería sorprenderle el grado de enfado que tienen los familiares de los 7.291 residentes que fallecieron. Es lógico, teniendo en cuenta que fue el Gobierno de Díaz Ayuso el que decretó los 'protocolos de la vergüenza' y decidió abandonar a sus familiares de forma indigna", reflexionó Wyoming en El Intermedio.

Pese a la gravedad del tema, el presentador no perdió la oportunidad de lanzar una pulla con su habitual humor: "A lo mejor, para que les hagan caso, las familias deberían montar un musical como Nacho Cano", sugirió con sorna.