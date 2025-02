Pilar Velasco tacha de "miserables" las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez: "No se puede caer más bajo"

La periodista ha indicado que "no rectificar" retrata al jefe de gabinete de Ayuso, dejando claro que admitir que es un error y no llamar a la víctima "a la que acosó vía redes sociales", no es una rectificación.

Pilar Velasco ha criticado la actitud de Miguel Ángel Rodríguez después de que pusiese en duda el testimonio de una mujer que contó en 'Lo de Évole' las condiciones en las que murió su madre en una residencia de Madrid durante la pandemia.

"No se puede caer más bajo ni moral ni política ni humanamente", ha asegurado, dejando claro que "no rectificar" le retrata. La periodista ha asegurado que las declaraciones del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconociendo que cometió un error y no llamar a la víctima "a la que acosó vía redes sociales" no es una rectificación.

Un momento que ha aprovechado para recordar que, mientras se emitía en televisión cómo ella contaba cómo murió su padre, el jefe de gabinete de Ayuso empezaba a decir en redes sociales "que su madre no murió" profundizando en el dolor de las víctimas al "cuestionar que fuese a verle".

"Todo el mundo sabe que cuando pierdes a alguien que quieres es normal sentirse culpable y pensar que deberías haberle visto más", ha indicado Pilar Velasco, señalando que le parece "miserable" que Miguel Ángel Rodríguez utilizase así ese dolor.