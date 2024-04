Isma Juárez acude a la alfombra roja de la gala de Premios Laureus del Deporte Mundial que se han celebrado en Madrid y donde se han dado cita alguno de los deportistas más importantes de la historia. El reportero charla con Miguel Induráin, leyenda del ciclismo, al cuál le aconseja abrirse un perfil en Instagram para "monetizar el interés que despierta". "Estoy a ver si tiro el móvil...", le confiesa el navarro. Además, también le cuenta que, alguna vez, viendo el ciclismo también se echa la siesta, algo que alivia a Isma.

El reportero también coincide con Marcos Evangelista de Moraes, Cafú, exfutbolista brasileño. Juárez quiere saber qué lateral derecho tendría que fichar el Fútbol Club Barcelona, ya que, como expone, "no estamos muy finos". "Podrían contratar a Cafú", responde el futbolista. Isma quiere saber también la rutina de belleza del deportista. "Tienes muy buena piel", le dice. "Vitamina C todas las noches, una botella de vino... la buena vida y mucho amor", cuenta Cafú.

La tenista Garbiñe Muguruza también acude a la gala. "Tu ahora te has retirado, se retira una leyenda del tenis pero nace otra porque me acabo de apuntar", le cuenta Isma. Además, le pide un consejo a la extenista que es muy clara con el reportero: "El mejor consejo es que te apuntes a pádel, porque ahí todo vale, pero amateur". El reportero, además, le pide que le ponga una cinta en la cabeza para pasarle el testigo "de profesional del tenis", aunque la banda termina cayendo al suelo. "Es el karma, no es para ti", afirma la extenista.