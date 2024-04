Thais Villas visita un colegio para hablar con los niños sobre cómo es su relación con sus hermanos. Hugo le cuenta a la reportera que tiene dos hermanos más ya que es trillizo. "A veces lo llevo bien", le explica a Thais. Hugo, además, no duda en confesar a la reportera que de pequeños no le distinguían por ello sus padres les compraban ropa con su nombre. "Como nos van conociendo ya, casi no se confunden", añade.

Sobre lo mejor de tener hermanos, las opiniones son encontradas. Una niña afirma que no hay demasiadas cosas buenas aunque su compañero opina diferente ya que para él lo mejor es que "dan mucho cariño". Otro niño, más travieso, afirma que lo mejor es "que le puedes echar la culpa". Para Jaime, tener hermanos "es un incordio" mientras que para Lola es que "te hacen de rabiar".

Sobre los enfados con sus hermanos, Leo le cuenta a Thais que se pelea con ella cuando no le deja "hacer la tarea". Emma, por ejemplo, se pelea con su hermano cuando él está jugando a la consola con sus amigos y ella va a su habitación para "chinchar un poquito". Sobre cómo reaccionan sus padres ante sus enfados, suelen castigarles "sin tecnología", algo que a Emma no le gusta ya que preferiría que le castigaran "sin salir al parque".