¿Les gusta a los niños el deporte? Esta es la pregunta que traslada Thais Villas a los jóvenes alumnos y alumnas de un colegio, que en su mayoría le responden afirmativamente y hasta le explican los diferentes deportes que practican.

Los pequeños aseguran que también disfrutan de la asignatura de Educación Física: "Es mi segunda favorita", afirma una niña en el vídeo sobre estas líneas, mientras su compañero la eleva a "la primera" porque "me gusta correr". Noa, por su parte, señala que siempre saca "notables y sobresalientes".

Félix asegura que en Educación Física "siempre he sacado sobresalientes", mientras que Leo reconoce que se lo toma muy en serio: "Yo saco un notable y me pongo a llorar", afirma el pequeño, que apunta que es porque "me gusta tanto Educación Física que no me puedo permitir fallar en esas cosas".

Leo traslada esta exigencia hasta el resto de asignaturas y asegura que "yo, Félix y otro niño sacamos bastantes muy buenas notas". "Estudiamos todos los días, no como otros niños de nuestra clase que estudian uno o dos", añade su compañero.