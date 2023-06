Hoy terminaban las clases en muchos colegios e institutos y, por ello, Isma Juárez ha salido a la calle para preguntar a los jóvenes cuáles son sus planes para el verano y, sobre todo, si se los cuentan a sus padres. Interraíl, Sanxenxo o Barcelona son algunos de los destinos elegidos por los entrevistados como vacaciones tras un año escolar que no ha terminado para todos con las mejores notas: "Estoy en Irlanda y hago Business y Economía, entonces esas a tomar por culo y las mates nunca fallan", afirma un chico.

En el vídeo sobre estas líneas, el reportero de El Intermedio se convierte en 'El confesor del adolescente' para averiguar qué cosas no les cuentan a sus padres. "Normalmente cada vez que salgo no saben lo que estoy haciendo o dónde estoy porque si no, no me dejarían hacer nada", comenta en el vídeo sobre estas líneas una chica, que asegura que "cuando voy de fiesta cambio mucho a como cuando soy de normal. Ligo mucho", confiesa.

Otro chico recuerda que "en Mallorca se nos fue un poco de las manos y estuvimos cinco días de fiesta sin pasar por casa ni casi dormir", algo a lo que sus padres reaccionaron, según él, con "decepción". "Les dije a mis padres que iba a salir por el centro y me fui a un pueblo perdido de la mano de Dios en Toledo y no volví como en una semana", afirma una joven ante la sorpresa de Isma Juárez: "Estabais todos en pelotas en una piscina y tu padre pensando que estabas tomándote un café en Malasaña", comenta el reportero.

"Me dejé el grifo abierto, inundé todas las habitaciones y le eché la culpa a un francés que no hablaba inglés", comenta otro chico, que asegura que "mis padres no saben que fui yo" y que su director "es un hijoputa, me revisa los bolsillos y todo el cabrón".