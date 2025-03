La confesión de Félix Bolaños a Thais Villas: "Puedo también ser repelente pero, sobre todo, ordenado"

Thais Villas ha visitado el Congreso de los Diputados para conocer más a fondo a sus señorías. En esta ocasión, la reportera quiere saber si los diputados son ordenados o tienen más tendencia al desorden. Mónica García confiesa que tiene "todo controlado bajo el caos".

La ministra de Sanidad acepta que ella, al igual que Marie Kondo, "era ordenada hasta que tuvo hijos". "En ese momento empecé a ser desordenada", cuenta. García, a pesar de todo, afirma ser ordenada en sus estudios. "Soy empolloncilla", explica.

Oskar Matute, por su parte, afirma que intenta ser "organizado" pero no es ordenado. "Tengo un poco rollo síndrome de Diógenes, me gusta guardar cosas", añade. "Puedo guardar las entradas del museo que estuve en no sé que ciudad en verano, las de un concierto... todavía no me lo he tratado, lo mismo debería", afirma. "Es un paso reconocerlo", responde Thais.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, confiesa que es "muy ordenado y muy maniático". "Quiero todo en orden y todo perfectamente planificado", afirma. El ministro cuenta que cuando estaba en la carrera, en los exámenes finales, se hacía un planning con dos meses de antelación "y lo cumplía a rajatabla". "¿Era ordenado o repelente?", pregunta Thais. "Puedo también ser repelente pero, sobre todo, ordenado", responde él.