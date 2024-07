En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para saber qué tipo de gente tenía servicio doméstico. "¿Tiene usted alguien que le ayude con las tareas de casa?", preguntó la reportera a una vecina de barrio rico, que afirmó que sí: "Es una señora encantadora, muy profesional y que tengo mucha confianza en ella". "La tengo 6 horas de lunes a viernes", explicó la mujer, que detalló: "Limpia, pone la lavadora, recoge, cocina... tengo niños pequeños y somos muchos en casa, yo trabajo fuera y ella me ayuda muchísimo". Además, preguntada sobre cuánto le cuesta, la mujer confesó que entre "800 euros y 1.100 euros".

Cuando Thais Villas preguntó en un barrio obrero, la respuesta fue totalmente diferente. "No tengo porque no puedo pagarla", afirmó la mujer, que destacó que como trabaja, "evidentemente" le gustaría tener a alguien que le ayudara: "Mi marido y mi hija cuando me ven con la lengua fuera se apiadan de mí, pero si no no". "La crisis me los ha mal acostumbrado", explicó la mujer, que antes de la crisis sí le ayudaban pero al quedarse sin trabajo con la crisis, su familia se mal acostumbró.

"Yo trabajo limpiando", explicó otra vecina de barrio obrero, que destacó que trabaja ocho horas diarias: "Cobro 800 euros y con eso me apaño". En contra, en un barrio rico una mujer llegó a afirmar que tenía una trabajadora del hogar interna: "Cuesta casi 1.000 euros más la Seguridad Social". Además, al preguntarle si sería capaz de organizarse así de bien sin alguien que le ayude, la mujer que tenía una interna respondió tajante: "No, para nada". "La necesito más que a mi marido", confesó la mujer, que explicó que era ama de casa: "Organizo la casa, tengo una casa grande".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.