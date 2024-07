En la pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas acudió a un colegio para hablar con los alumnos sobre animales: "¿Vosotras sabéis que los animales nos sirven de alimento?". "Sí, pero me da pena", afirmó una niña, que destacó que le encantaba la carne, sobre todo la chuleta, pero que le daba pena por los animales: "No me la quiero comer porque es un animal muerto". "¿Pero que te la comes?", preguntaba Thais Villas a la pequeña, que reconocía que sí.

Su compañera, en cambio, desvelaba que le gustaba el cordero, pero no el cerdo. Sin embargo, cuando Thais Villas le preguntó si no le gustaba nada del cerdo, la pequeña reconocía que el jamón sí. "Te gusta lo bueno, Mari", destacaba la reportera, que preguntaba a otro grupo de niños qué animal les gustaría comer para saber si está bueno. "El elefante, porque como es tan arrugado me gustaría saber cómo sabe", explicó una niña mientras que un niño asegura que "las cucarachas".

Por otro lado, Thais Villas preguntó a un grupo de pequeños si han oído hablar de los vegetarianos. "¿Qué son los vegetarianos?, ¿qué os parecen?", preguntó la reportera a los niños, cuyas divertidas respuestas puedes conocer en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.