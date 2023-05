A poco menos de dos semanas para las elecciones del 28 de mayo, la fiesta de San Isidro se ha convertido en un punto de encuentro para los políticos en busca de votos. Isma Juárez también ha estado allí, donde ha entrevistado a Juan Lobato (PSOE), Alejandra Jacinto (Podemos) o Mónica García (Más Madrid) y, con algo menos de éxito, a Yolanda Díaz.

Con quien sí ha podido hablar ha sido con Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid por Ciudadanos, que le asegura que, para ser un buen madrileño, no hay que hacer "absolutamente nada": "Aquí somos de todas partes, hablamos muchísimos idiomas y acentos y nadie pregunta. No tenemos carnet de madrileño", afirma la política, que se atreve a enviar su mensaje político con modificación de voz e incluso a bailar un chotis con el reportero de El Intermedio: "¿Será un the last dance para Ciudadanos?", le pregunta Isma.

Juárez también se ha encontrado con José Luis Martínez-Almeida, con quien ha compartido selfie, a pesar de que el alcalde de Madrid le avisa que "esta foto es de guapos, si no te importa...". "Le iba a traer de regalo una pelota, pero me han dicho que es peligroso", le comenta el reportero, que también le pide que "prometa que va a regular los alquileres" antes de que den por terminada la entrevista: "Te lo he dicho cuatro veces, tío", le comenta un hombre del equipo de Almeida, a lo que Isma le responde que "a lo mejor habrá hasta una quinta".