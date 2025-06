Clara Gutiérrez, residente en una vivienda de aprendizaje: "Sin esto, seríamos personas que no saben conducir su vida"

Inés Rodríguez ha visitado una vivienda de aprendizaje de la Fundación Prodis. A través de esta iniciativa, las personas con dispacidad que viven en ella adquieren una mayor autonomía. Gerardo Armero, trabajador social y gestor de este programa, explica a Inés que este tipo de viviendas son "un entorno seguro donde hay profesionales que ayudan a las personas con discapacidad intelectual a desarrollarse".

"También tiene que ver con la gestión economica, con la toma de decisiones, con habilidades sociales", añade, "se trabaja de manera trasversal en todas las áreas que tienen que ver con la vida". Rodríguez se reune, después, con el grupo de chicas que viven en la vivienda que ha visitado.

Clara Gutiérrez cuenta a Inés que en la vivienda están aprendiendo "a vivir como puede vivir cualquier persona". Se definen como "una familia" ya que, como explica, entre ellas se ayudan en todo momento: "Si alguien tiene alguna dificultad otra puede resolver o ayudar a resolver".

En cuanto a la convivencia, se ayudan de elementos visuales para saber qué tareas debe llevar a cabo cada una. "Si no tuvieramos un cuadrante esto sería un caos", confiesa Clara. Gutiérrez comparte con Inés que el hecho de vivir en ese piso les ayuda a tener herramientas si se ven en la situación de que sus padres fallezcan o no pueden hacerse cargo de ellas. "De hecho, sin esto, nosotros no seríamos tampoco personas que supiéramos conducir nuestras vidas", concluye Clara.