El chiste navideño de Wyoming sobre Koldo, Cerdán y Ábalos, "los tres reyes 'manguis'": "Están más jorobados que los camellos"

Sandra Sabatés destaca que mientras el PP continúa con su estrategia de agitación tanto en la calle como en las instituciones el PSOE insiste en que no va a haber adelanto electoral. Además, la periodista señala que "incluso, algunos ministros se han permitido bromear por la manifestación convocada por el PP mientras el PSOE intenta encajar el golpe de tener a sus dos secretarios de Organización a punto de sentarse en el banquillo".

"No sé si en el PSOE están para muchas bromas con la que tienen liada con el caso Koldo", destaca El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde afirma que "deberían dejar los chistes para los profesionales". Es decir, para él.

"Se abre el telón y se ve a Santos Cerdán, Koldo y Ábalos llegando en camello a adorar el niño, ¿cómo se llama la peli?", pregunta Wyoming, que destaca que son "los reyes manguis". Eso sí, "con la diferencia de que estos están más jorobados que los camellos".

