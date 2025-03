Una chica confiesa a Thais Villas por qué discute con sus padres: "El instituto no se me da bien..."

¿Cómo se llevan los adolescentes con sus padres? Thais Villas visita un instituto de educación secundaria para charlar con sus alumnos y conocer, en mayor profundidad, qué relación tienen con ellos. Inaia y Borja cuentan a la reportera que tienen muy buena relación con sus padres. Gabriela, por su parte, confiesa que esta cambia cuando "llegan los resultados de los exámenes".

Hugo explica que sus padres se enfadan con él cuando no recoge su cuarto. "Me da pereza", confiesa. A Raúl le pasa lo mismo: "Veo un pantalón en la silla y digo 'luego lo recojo' y, al final... acabo pasando". A Claudia también le cuesta mantener su habitación ordenada. "No te digo que se compare a un mercadillo pero...", cuenta a Villas.

Marta también discute con sus padres por ese tema: "Llegó de trabajar y no había hecho nada". "Pero es que mi madre es muy maniática...", se excusa. Gabriela discute con su padre, principalmente, por sus notas. "El instituto no se me da bien... el primer trimestre suspendí siete". "No pudo sentarme a estudiar, tengo que estar en movimiento", añade.